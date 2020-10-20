شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خدمات يقدمها مركز سكني الشامل في جدة والخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشن وزير الإسكان، ماجد الحقيل، مركز سكني الشامل في محافظتي جدة والخبر، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم في مقر مركز سكني الشامل في الرياض.

ويقدم المركز العديد من الخدمات للمستفيدين ومنها المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، والبنوك، والمؤسسات التمويلية.

كما يقدم خدمتي المستشار العقاري، والتصميم الهندسية، بالإضافة لمبادرات وزارة الإسكان كتحفيز تقنية البناء وفرز الوحدات والبناء المستدام، وخدمة إيجار.