«التجارة» تستدعي 14,333 مركبة مازدا «CX-9»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 14,333 مركبة مازدا "CX-9" موديلات 2015 - 2016. أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 14,333 مركبة مازدا "CX-9" موديلات 2015 - 2016. وأوضحت الوزارة، أن ذلك لاحتمالية حدوث تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود بسبب درجات الحرارة العالية، قد يؤدي أثناء إعادة التزود بالوقود إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر إشتعال.

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