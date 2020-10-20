بالصور.. تخصيص مصلى ومداخل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مصلى بالدور الأول في المسجد الحرام للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب العديد من الخدمات، ويأتي ذلك تزامنًا مع عودة العمرة، والصلاة بالمسجد الحرام.

وذكرت الرئاسة في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني، أن الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، عمدت إلى إحاطة المصلى بأشرطة توضح خصوصية المصلى، واستقبال ذوي الإعاقة، منذ وصولهم لساحات المسجد الحرام، إلى وقت خروجهم.

كما جندت الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عددًا من الموظفين الملمين بأساليب وآليات التعامل والتواصل الخاصة بذوي الإعاقة، للتعامل معهم وتوزيع الكمامات والمعقمات وعبوات مياه زمزم المخصصة للاستخدام الواحد خلال تواجدهم.

كما تقوم «إدارة ذوي الإعاقة» بالتعاون مع رجال الأمن، برصد الحالات التي يلاحظ عليها ارتفاع في درجات الحرارة من خلال الكاميرات التي خصصتها الرئاسة العامة لقياس درجات حرارة زوار وقاصدي البيت العتيق، وإخلاء المصلى بعد كل صلاة لتتم عملية تعقيم المصلى والمداخل والسجاد والعربات الخاصة بنقلهم، وذلك لضمان سلامتهم وصحتهم خلال تواجدهم في المسجد الحرام.

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وقال المدير العام للإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ فيصل بن عبدالله الجودي، أنه تم تخصيص أداور لأداء الطواف والسعي، وتوفير عربات جولف «كار»، وعربات كهربائية لتسهيل أداء الطواف والسعي، والتنقل داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية، بدون أي مقابل مالي.

وأشار، إلى وجود (32) بابًا بالمسجد الحرام مهيأة بمنحدرات ومزلقانات تسهل عليهم عملية الدخول والخروج، كما يوجد أبواب مخصصة لا يستخدمها إلا ذوي الإعاقة وهي: (68، 74، 79، 84، 89، 90، 93، 94), وتمت تهيئة عدد من الجسور بالخدمات المناسبة وهي (جسر أجياد، جسر الشبيكة، جسر المروة، جسر الأرقم)، ومجموعة من السلالم الكهربائية والمصاعد والجسور المزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم وتنقلهم، ودورات مياه مجهزة بكافة الأدوات التي تتناسب مع حالاتهم الجسدية.

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