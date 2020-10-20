الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

صلاة الجنازة بالرياض اليوم..
أعلن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وأصدر الديوان الملكي، البيان التالي: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ في مدينة الرياض».
وتابع البيان: «تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون"».
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