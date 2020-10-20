أمير الباحة يكرّم قيادات الهلال الأحمر بالمنطقة.. ويؤكد ضرورة تعزيز التعامل مع الحالات الطارئة

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي وعدد من منسوبي الفرع، بحضور وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن أمير الباحة اطلع على تقرير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة لجائحة كورونا – كوفيد 19 لعام 2020م.

واستعرض مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، مهام فرع الهيئة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، والاي تشمل إسعاف أكثر من «15» ألف حالة منقولة للمستشفيات، فيما تجاوز عدد الاتصالات التي تم تلقاها المركز أكثر من سبعون ألف اتصال.

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وشدد أمير الباحة، على أهمية العمل على تطوير الجهود التوعوية، وتفعيل التوعية الوقائية، وتعزيز التعامل مع الحالات الطارئة في مختلف المواقع، عبر تأهيل وتدريب المتخصصين في مجال الإسعافات الأولية، والسعي لإكسابهم الخبرة اللازمة، وتفعيل التطوع في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة جهود مساندة مختلف القطاعات للتغلب على جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» والمحافظة على أفضل مستويات الأداء.

وقام أمير الباحة، بالاطلاع على تقرير جهود الفرع، والذي تضمن القوى التشغيلية، واستقبال البلاغات، والتحديات الإسعافية التي تم تجاوزها، بالإضافة إلى البرامج التطويرية والتدريبية.

وأشاد أمير الباحة، بهذه الجهود متمنياً لمنسوبي الهلال الأحمر التوفيق، قبل أن يقوم بتكريم قيادات فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة، ومدراء المراكز الإسعافية.

من جانبه، أعرب الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته الدائمة لأعمال الفرع واعدا ببذل الجهود لتحقيق التطلعات.