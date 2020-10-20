كيف علقت منظمة الصحة العالمية على الإجراءات المطبقة لاستئناف العمرة؟

أشادت بالمملكة..
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن السعودية طبقت إجراءات صحية قوية لاستئناف العمرة.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، –وفقًا لقناة الإخبارية- إلى أنها ممتنة لمبادرة السعودية بتسريع توفير أدوات مكافحة فيروس كورونا.
وبدأت السعودية، يوم الأحد الماضي، المرحلة الثانية من عودة العمرة وفتح المسجدين الحرام والنبوي للصلاة وسط إجراءات احترازية مشددة، ولم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بكورونا بين المعتمرين.
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