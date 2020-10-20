بالصور.. ضبط 5 مواطنين و3 مقيمين خالفوا أنظمة الصيد البحري بجدة

استخدموا مسدسات مشكات..

تمكن حرس الحدود بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، من ضبط 5 مواطنين و3 مقيمين مخالفين لأنظمة الصيد البحري بمحافظة جدة. وذكرت إمارة مكة عبر حسابها على تويتر، أن المخالفات تمثلت في استخدام أدوات صيد مخالفة، و3 مسدسات بحرية، و2 مشكات. اقرأ أيضًا: الأمن البيئي يضبط 22 شخصًا من مخالفي أنظمة الصيد في 4 محميات

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