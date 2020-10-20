أمير مكة يستعرض الجدول الزمني لإنشاء مركز العالم الإسلامي بمشروع الفيصلية

أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، «أهمية إنشاء «مركز العالم الإسلامي» من منطلق الدور الريادي للمملكة، مشيرًا إلى أنه يعزز مكانتها الإسلامية كونها تحتضن قبلة المسلمين ومسجد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال ترأس الفيصل اجتماعًا لمناقشة إنشاء مركز العالم الإسلامي بالفيصلية، كما ناقش الاجتماع الجدول الزمني لإنشاء مركز العالم الإسلامي، والذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية ويضم جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية.

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واستعرض الاجتماع، مكونات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة «2450» كلم2 ويحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع ومنها: المقرات الحكومية، والحي الدبلوماسي، والمركز الحضاري، والأعمال والتجارة، والتسوق والبيع بالتجزئة، ورصيف للقوارب، ومساكن.

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