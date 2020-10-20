مدن: الحريق في صناعية الرياض طال مصنعا للكبريت

من جهته، أوضح مدير عام مصنع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت أنه فور تصاعد الأدخنة تم الاتصال بالجهات المختصة في كل من إدارة الدفاع المدني و"مدن"، فيما أطلقت الكوادر الفنية والإدارية صافرات الإنذار وإعلان حالة الطوارئ ومكافحة الحريق، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشار النار في أرجاء متعددة من المصنع.
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