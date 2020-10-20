أمانة عسير تغلق 138 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي نحو 1.140 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجهود الرقابية المبذولة على نطاق أمانة وبلديات المنطقة تأتي بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية، ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد الحميدي أنه تم إتلاف 1.140 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 762 مخالفة صحية، وإغلاق 138 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 3.413 جولة ميدانية قام بها المراقبون، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات. يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

رفع المُخلفات

من جهة أخرى تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمال رفع المُخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري في كل مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن جهود تنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري". وأوضح الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع نحو 55.535 ألف طن من النفايات، ونحو 14.083 ألف طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مبينًا أن الفرق المتخصصة في الأمانة وبلدياتها تُكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.