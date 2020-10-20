السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنهي تأهيل وتطوير ممشى التلال بالظهران



الظهران 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الظهران، من تطوير وإعادة تأهيل ممشى تلال الظهران، الذي يبلغ طوله 1294 مترًا، وعرضه ٦ أمتار، وزراعة 342 شجرة، و٢٢٥ نخلة في مساحاته، وتزويد الممشى بـ 105 كراسٍ خرسانية، و٦٥ سلة نفايات، ووضع ألعاب للأطفال.

وأوضحت أمانة الشرقية أن التأهيل والتطوير يأتي في إطار برامج جودة الحياة، وأنه جرى صيانة الممشى بشكل عام، والمضمار بشكل خاص، بتوريد ربر مطاطي صحي مناسب لرياضة المشي مطابق للمواصفات الصحية والرياضية بمساحة 77764 مترًا مربعًا، وعمل الرسومات الحركية للأطفال، وتركيب 48 لوحة إرشادية وتوعوية، و4 مظلات هرمية جديدة، وحاجز حديدي بطول 450 مترًا لمنطقة ألعاب الأطفال، إضافة إلى تركيب 45 عمود إنارة ثلاثية مجلفن، و103 أعمدة تجميلية.

// انتهى //

15:45ت م

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