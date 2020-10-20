السعودية اليوم / جامعة الباحة تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الثلاثاء القادم



الباحة 03 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م واس

أعلنت جامعة الباحة عن فتح بوابة القبول للتقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا وذلك خلال الفترة من 10 - 21 من شهر ربيع الأول الجاري وذلك من خلال الربط https://bu.edu.sa/ar/full-content-news/-/asset_publisher/5834441?redirect=%2Fweb%2Fdeanship-of-graduate-education&groupId=182031&s=08 .

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الباحة الدكتور سعيد بن أحمد الغامدي، أن 15 برنامجًا جديدًا للدراسات العليا قد اعتُمدت، تشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية تقدمها سبع كليات بالجامعة، مؤكدًا أن هذه البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين لها وتأهيلهم.

وبين حرص العمادة إلى تفعيل التقنية ونشرها من خلال نقل جميع التعاملات الورقية إلى تعاملات إلكترونية، وذلك ضمن خطتها التطويرية القادمة وفق نسق المناهج العلمية لتسيير وتسهيل الدراسة ببرامج الدراسات العليا بمختلف آلياتها ليضيف الكثير للمجتمع، حاثًا الجميع على ضرورة الاطلاع على شروط القبول والالتزام بها لتحقيق الالتحاق بتلك البرامج.

// انتهى //

15:44ت م

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