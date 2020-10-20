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قالت وزارة المالية اليوم إنها استقبلت أكثر من 608 آلاف أمر دفع حتى نهاية يوم 30 سبتمبر الماضي.
وذكرت الوزارة أن هذه الأوامر بلغت قيمتها الإجمالية نحو 696 مليار ريال.
وقالت الوزارة: إن المصروف بالنسبة للقطاع العام بلغ 546.7 مليار ريال بنسبة 98%، مقابل 11.2 مليار دولار تحت إجراء الصرف بنسبة 2%.
وأضافت: المصروف بالنسبة للقطاع الخاص بلغ 13.7 مليار ريال بنسبة 99%، مقابل 20 مليار ريال تحت إجراء الصرف بنسبة 1%.
وزارة المالية
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 03:49 PM
للقطاعين العام والخاص وحتى تاريخ 30 سبتمبر الماضي"المالية": استقبلنا 608 آلاف أمر دفع بقيمة 696 مليار ريال.. وهذا ما تم صرفه
قالت وزارة المالية اليوم إنها استقبلت أكثر من 608 آلاف أمر دفع حتى نهاية يوم 30 سبتمبر الماضي.
وذكرت الوزارة أن هذه الأوامر بلغت قيمتها الإجمالية نحو 696 مليار ريال.
وقالت الوزارة: إن المصروف بالنسبة للقطاع العام بلغ 546.7 مليار ريال بنسبة 98%، مقابل 11.2 مليار دولار تحت إجراء الصرف بنسبة 2%.
وأضافت: المصروف بالنسبة للقطاع الخاص بلغ 13.7 مليار ريال بنسبة 99%، مقابل 20 مليار ريال تحت إجراء الصرف بنسبة 1%.
، "المالية": استقبلنا 608 آلاف أمر دفع بقيمة 696 مليار ريال.. وهذا ما تم صرفه ،
المصدر : الخليج 365
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