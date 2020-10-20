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كشفت السلطات البريطانية بأنه سيتم تطبيق إغلاق حاد في غرب البلاد. وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
جاء ذلك بعد تزايد الحالات في الموجة الثانية لفيروس كوفيد-19 المستجد مع عدم قدرة تحمل المستشفيات في البلاد.
وفي هذا الإطار شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة في المرافق العامة وأثناء استخدام المواصلات العامة ويشمل العاملين فيها، وفي حال لم يتم الالتزام سيتم فرض عقوبة مالية للفرد تصل إلى 200 باوند.
فيروس كورونا الجديد
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 03:32 PM
فرض غرامة على عدم لبس الكمامة تصل لـ200 باوندتطورات كورونا.. إغلاق حادّ غرب بريطانيا ابتداءً من الجمعة
كشفت السلطات البريطانية بأنه سيتم تطبيق إغلاق حاد في غرب البلاد. وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
جاء ذلك بعد تزايد الحالات في الموجة الثانية لفيروس كوفيد-19 المستجد مع عدم قدرة تحمل المستشفيات في البلاد.
وفي هذا الإطار شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة في المرافق العامة وأثناء استخدام المواصلات العامة ويشمل العاملين فيها، وفي حال لم يتم الالتزام سيتم فرض عقوبة مالية للفرد تصل إلى 200 باوند.
، تطورات كورونا.. إغلاق حادّ غرب بريطانيا ابتداءً من الجمعة ،
المصدر : الخليج 365
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