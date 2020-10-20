، خطر نشوب حريق.. "التجارة" تستدعي 14.333 مركبة مازدا "CX-9" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: لاحتمالية تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود مما يؤدي للتسرب

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 14.333 مركبة مازدا "CX-9"، موديل 2015 – 2016.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود بسبب درجات الحرارة العالية، قد يؤدي أثناء إعادة التزود بالوقود إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.