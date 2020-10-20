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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 14.333 مركبة مازدا "CX-9"، موديل 2015 – 2016.
وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود بسبب درجات الحرارة العالية، قد يؤدي أثناء إعادة التزود بالوقود إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 03:16 PM
قالت: لاحتمالية تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود مما يؤدي للتسربخطر نشوب حريق.. "التجارة" تستدعي 14.333 مركبة مازدا "CX-9"
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 14.333 مركبة مازدا "CX-9"، موديل 2015 – 2016.
وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود بسبب درجات الحرارة العالية، قد يؤدي أثناء إعادة التزود بالوقود إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
، خطر نشوب حريق.. "التجارة" تستدعي 14.333 مركبة مازدا "CX-9" ،
المصدر : الخليج 365
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