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33 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية

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حررت أمانة الشرقية 44 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، منها 33 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة.

كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 788 موقعاً، بمشاركة 482 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7438 طناً من النفايات، وأزالت 4044 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

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