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الكلية التقنية برفحاء تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثاني

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2020-10-20

الكلية التقنية برفحاء تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثاني

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ من الـ 7 وحتى الـ 16 من شهر ربيع الثاني المقبل، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة “قبولي”.

ودعت الكلية المهتمين لزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا، https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .


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