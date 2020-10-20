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ارتفاع حالات التعافي من كورونا في سلطنة عمان لـ 96949 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 111033 إصابة والوفيات 1122 بنسبة 1% والمتعافين 96949 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر87%.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 50 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 501 والمنومين في العناية المركزة 207.
وفي وقت سابق، كشف علماء من معهد العلوم الطبية الحيوية في جامعة جورجيا أن فيروسات “ميرس” و”كورونا” و”سارس” تتمتع بنفس نقاط الضعف، مما يعطي دفعة من الأمل لتطوير دواء فعال.
ووفقاً للعلماء، فإن مشكلة مضادات الفيروسات التقليدية تكمن في أنها تعمل على الإنزيمات الفيروسية التي تتحور وتصبح مقاومة للأدوية، ولذلك فإنه يجب العمل على القضاء على البروتينات المسؤولة عن تكاثر الفيروس، وفقا لسبوتنيك.
وحدد العلماء أكثر من 300 بروتين تنتجها الخلية المصابة وتتفاعل مع الفيروسات المذكورة أعلاه. وفي الوقت نفسه، فإن عدد الجزيئات الفيروسية التي تؤثر في جسم الإنسان نحو 20 فقط، وفق مجلة “Science” العلمية.
وأشار العلماء إلى أنه من بين البروتينات التي تنتجها الخلايا المصابة بروتين “Tom70” الذي يشارك في حركة جزيئات البروتين من العصارة الخلوية إلى الميتوكوندريا وتنشيط بروتينات إشارات الميتوكوندريا، وبالتالي فإنه يساعد فيروس “كورونا”.
ومع ذلك، عندما يتفاعل جين “Orf9b”مع فيروس كورونا يمكن استخدامه كمصيدة لإيصال الأدوية المضادة للفيروسات والقضاء على الفيروس.
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