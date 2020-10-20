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طالب مهتمون، الجهات المختصة في منطقة جازان، بالاستفادة من العين الحارة بمحافظة الداير بني مالك، وتطويرها، أو مدّ أنابيب مياه لإنشاء مواقع شبيهة بالمغلقة، واستثمارها، مؤكدين أنها من المواقع التي تستقطب الزوار.
وكانت العين الحارة في محافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، منتجعاً سياحياً يجذب مئات وآلاف الزوار، نظراً لقوة تدفق المياه منها بالإضافة إلى قصده كموقع استشفائي.
ومنذ عدة سنوات، تعرضت العين الحارة للإهمال والإغلاق؛ مما دعا المهتمين للمطالبة بتطويرها والاستفادة منها.
مطالبات بإعادة الاستفادة من العين الحارة في داير بني مالكمحمد المواسي الخليج 365 2020-10-20
طالب مهتمون، الجهات المختصة في منطقة جازان، بالاستفادة من العين الحارة بمحافظة الداير بني مالك، وتطويرها، أو مدّ أنابيب مياه لإنشاء مواقع شبيهة بالمغلقة، واستثمارها، مؤكدين أنها من المواقع التي تستقطب الزوار.
وكانت العين الحارة في محافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، منتجعاً سياحياً يجذب مئات وآلاف الزوار، نظراً لقوة تدفق المياه منها بالإضافة إلى قصده كموقع استشفائي.
ومنذ عدة سنوات، تعرضت العين الحارة للإهمال والإغلاق؛ مما دعا المهتمين للمطالبة بتطويرها والاستفادة منها.
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
02:47 PM
كانت منتجعاً يقصده الآلاف للاستمتاع السياحي والاستشفاء
طالب مهتمون، الجهات المختصة في منطقة جازان، بالاستفادة من العين الحارة بمحافظة الداير بني مالك، وتطويرها، أو مدّ أنابيب مياه لإنشاء مواقع شبيهة بالمغلقة، واستثمارها، مؤكدين أنها من المواقع التي تستقطب الزوار.
وكانت العين الحارة في محافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، منتجعاً سياحياً يجذب مئات وآلاف الزوار، نظراً لقوة تدفق المياه منها بالإضافة إلى قصده كموقع استشفائي.
ومنذ عدة سنوات، تعرضت العين الحارة للإهمال والإغلاق؛ مما دعا المهتمين للمطالبة بتطويرها والاستفادة منها.
، مطالبات بإعادة الاستفادة من العين الحارة في داير بني مالك ،
المصدر : الخليج 365
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