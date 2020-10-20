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محمد بن مسعود - الدمام - سرت أنباء صحافية، عن توجه لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 21 نوفمبر المقبل إلى 23 من الشهر ذاته .
وتأتي الجولة الخامسة بعد فترة توقف لمباريات دولية، تبدأ مع نهاية الجولة الرابعة من المسابقة يوم 7 نوفمبر المقبل، حيث يلتحق اللاعبون الدوليون بمنتخبات بلدانهم.
الجدير بالذكر أن الجولة المؤجلة تشهد مباراة "ديربي العاصمة" الذي يجمع الهلال والنصر، و"كلاسيكو" الأهلي والشباب.
وكانت صحيفة "الرياضية" قد أشارت، اليوم، إلى توقع تأجيل الجولة الخامسة من الدوري.
أنباء عن تأجيل الجولة الخامسة من الدوري.. ديربي العاصمة الأبرزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-20
سرت أنباء صحافية، عن توجه لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 21 نوفمبر المقبل إلى 23 من الشهر ذاته .
وتأتي الجولة الخامسة بعد فترة توقف لمباريات دولية، تبدأ مع نهاية الجولة الرابعة من المسابقة يوم 7 نوفمبر المقبل، حيث يلتحق اللاعبون الدوليون بمنتخبات بلدانهم.
الجدير بالذكر أن الجولة المؤجلة تشهد مباراة "ديربي العاصمة" الذي يجمع الهلال والنصر، و"كلاسيكو" الأهلي والشباب.
وكانت صحيفة "الرياضية" قد أشارت، اليوم، إلى توقع تأجيل الجولة الخامسة من الدوري.
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
02:53 PM
سرت أنباء صحافية، عن توجه لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 21 نوفمبر المقبل إلى 23 من الشهر ذاته .
وتأتي الجولة الخامسة بعد فترة توقف لمباريات دولية، تبدأ مع نهاية الجولة الرابعة من المسابقة يوم 7 نوفمبر المقبل، حيث يلتحق اللاعبون الدوليون بمنتخبات بلدانهم.
الجدير بالذكر أن الجولة المؤجلة تشهد مباراة "ديربي العاصمة" الذي يجمع الهلال والنصر، و"كلاسيكو" الأهلي والشباب.
وكانت صحيفة "الرياضية" قد أشارت، اليوم، إلى توقع تأجيل الجولة الخامسة من الدوري.
، أنباء عن تأجيل الجولة الخامسة من الدوري.. ديربي العاصمة الأبرز ،
المصدر : الخليج 365
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