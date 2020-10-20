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2020-10-20 السوق المالية: إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة في السوق الرئيسية. وأوضحت السوق المالية أن إدراج أسهم بن داود سيبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 04/03/1442هـ الموافق 21/10/2020م برمز تداول 4161 وبالرمز الدولي (SA154HG210H6). وأضافت السوق المالية “تداول”، أن نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ستكون 10%.

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