، المجلس البلدي بالأحساء يكرِّم المتطوعين في حملة "الأحساء تغرس 2020" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت من زراعة 10 آلاف شتلة أمام ألفَيْ منزل

كرَّم المجلس البلدي بالأحساء الفِرق التطوعية والمتطوعين المشاركين في حملة "الأحساء تغرس ٢٠٢٠".

وتم خلال الحملة زراعة ١٠ آلاف شتلة أمام ٢٠٠٠ منزل للمواطنين. وشارك في هذه الحملة ما يقارب ٧٠٠ متطوع و٤٧ فريقًا تطوعيًّا. وقد حصلت هذه الحملة على دعم ومساندة جهات حكومية وشركات ومؤسسات خاصة عدة.

ومن ضمن الفِرق التي شاركت في هذه الحملة فريق عطاء بلا حدود الذي أسسه ويشرف عليه عضو المجلس البلدي الدكتور صالح محمدالتركي.

الجدير بالذكر أن المبادرة التي حملت شعار "الأحساء تغرس 2020" دشنها رئيس ‫المجلس البلدي بالأحساء‫ أحمد البوعلي، بحضور نائب رئيس المجلس البلدي يوسف الحجي، ورئيس لجنة الشراكة المجتمعية محمد العتيبي، والمشرف على المبادرة العميد الركن عبدالجليل النصير، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، والمنسق العام الناشط علي الحداد، ومدير المعهد الصناعي الثالث بالأحساء عبدالرحمن الذكرالله، وبعض قادة الفِرق التطوعية.