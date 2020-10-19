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أعلنت الأردن تسجيل 35 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يتم رصدها منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وأفادت بتسجيل 1364 إصابة بالفيروس في اليوم الماضي، منها حالتان خارجيتان، طبقاً لوكالة وكالة "بترا".
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 380 والإصابات إلى 38937.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إجراء 24575 فحصًا مخبريًا جديدًا، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 1593077.
فيروس كورونا الجديد
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 06:50 PM
العدد الإجمالي للوفيات 380 والإصابات 38937الأردن يعلن تسجيل 35 وفاة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة
أعلنت الأردن تسجيل 35 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يتم رصدها منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وأفادت بتسجيل 1364 إصابة بالفيروس في اليوم الماضي، منها حالتان خارجيتان، طبقاً لوكالة وكالة "بترا".
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 380 والإصابات إلى 38937.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إجراء 24575 فحصًا مخبريًا جديدًا، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 1593077.
، الأردن يعلن تسجيل 35 وفاة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة ،
المصدر : الخليج 365
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