، "الخليوي" يشكر القيادة الرشيدة على الثقة الملكية بتجديد عضويته بـ"الشورى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع صالح بن منيع الخليوي إلى مقام ‏ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- شكره وتقديره على الثقة الملكية الكريمة بتجديد تعيينه عضواً في‎ مجلس الشورى بالدورة الثامنة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يعينهم على أداء الأمانة.

وشغل "الخليوي" عدداً من المناصب قبيل تعيينه في مجلس الشورى، من أبرزها: وكيلاً لوزارة المالية للخدمات المركزية عام 2004م بالمرتبة الخامسة عشرة، ومديراً عاماً لإدارة التعاون الإنمائي الدولي، ومديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية بوزارة المالية، ومختصاً في المساعدات الخارجية بوزارة المالية عام 1981م في إدارة التعاون الإنمائي الدولي، وأخيرا مديراً عاماً للجمارك بالمرتبة الممتازة منذ عام ١٤٢٨ حتى عام ١٤٣٨ للهجرة وحتى صدر قرار إعفائه من منصبه، وتم تعيينه عضواً في مجلس الشورى في ٣/٣/١٤٣٨.

كما أنه شارك في الكثير من الدورات الداخلية والخارجية في مجال الإدارة والمالية، وفي عضوية مجالس عدد من المؤسسات الحكومية والشركات، ورأس عدداً من مجالس الإدارات.