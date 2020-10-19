محمد بن مسعود - الدمام - في الخامس من ديسمبر المقبل وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مرسوم بعقد انتخابات لمجلس الأمة شهر ديسمبر المقبل. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠". 19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 06:21 PM في الخامس من ديسمبر المقبل Advertisements مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بعقد انتخابات مجلس الأمة مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بعقد انتخابات مجلس الأمة وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مرسوم بعقد انتخابات لمجلس الأمة شهر ديسمبر المقبل. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠". الكلمات المفتاحية ، مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بعقد انتخابات مجلس الأمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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