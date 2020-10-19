شكرا لمتابعة خبر عن "المطلق" يوضح حكم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، حكم تنفيذ وصية لغير الورثة، بأكثر من الثلث.

وقال المطلق خلال حديثه في برنامج " فتاوي" إنه يجب تنفيذ الوصية إذا علموها حتى ولو سمع شخص أبوه يوصي بشئ أو قرأ خطه بدون شهود فيجب عليه أن ينفذها والله يحاسب من يظلمون في الوصية.

وأضاف أنه في حالة أوصى المتوفي لغير وارث بأكثر من الثلث لاتنفذ إلا بإجازة الورثة إذا اجازوا تنفذ الوصية.