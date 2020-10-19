شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" يوضح إمكانية إعادة الاعتراض على مخالفات "ساهر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت منصة أبشر، أنه يمكن للمواطن إعادة الاعتراضات على المخالفات الموقَّعة من خلال نظام ساهر.

وجاء ذلك ردا على استفسار ورد إليها من أحد المواطنين، جاء فيه «قدمت اعتراضي والرد كان من قبلكم بعدم صحة الاعتراض مع عدم تقديم ما يثبت ذلك من قبلكم وهذا أعطاني قناعة بصحة اعتراضي».

وردت المنصة، على صاحب الاعتراض قائلة : «في هذه الحالة» يمكنه الاعتراض بمخالفات ساهر الرصد الآلي من خلال هيئة فصل المخالفات بإدارة المرور.