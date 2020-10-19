شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تحذر من منتج متخصص بالعناية بالشفاه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج متخصص بالعناية بالشفاه، مؤكدة أنه يحتوي على نسبة عالية لمادتي الرصاص والزرنيخ.

وجاء ذلك بعد تحليل عينات من المنتج المتداول في الأسواق المحلية، حيث أظهرت النتائج تجاوز نسبة الرصاص والزرنيخ الحد المسموح به للشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وأشارت إلى أن التعرض لنسبة عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية للمستخدم، مطالبة المستهلكين بالتخلص من العينات الموجودة لديهم.

وقامت الهيئة بسحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المخالفين.