شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يشرح طريقة المشي الرياضي الصحيح الذي أوصى به النبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): شرح استشارى طب الأسرة والمجتمع الدكتور صالح الأنصاري كيفية المشي الرياضي الصحيح الذي أوصي به النبي " صلي الله عليه وسلم ". شرح استشارى طب الأسرة والمجتمع الدكتور صالح الأنصاري كيفية المشي الرياضي الصحيح الذي أوصي به النبي " صلي الله عليه وسلم ". وقال الأنصاري خلال مقطع فيديو متداول:" تحولت من المشي إلى الهرولة، فلن تعلو وترتفع لأعلى إلا إذا جريت جريا سريعا جدا ". ودعا الأنصاري إلى المشي السريع لأنه يعطي لياقة عالية، موضحا أن المشي السريع يطلق عليه النسلان أي المشي السريع بخطى متلاحقة. وتابع الأنصاري أن الرسول " صلي الله عليه وسلم " أوصى بالمشي السريع " النسلان "، مضيفا:" شكا ناسٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المشيَ فدعا بهم فقال: عليكم بالنسلان ".

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