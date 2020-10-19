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القيادة تهنئ رئيسة الوزراء في نيوزيلندا بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات

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الرياض - علي القحطاني - نيوم (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيدة جاسيندا أردرن رئيسة الوزراء في نيوزيلندا، بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب نيوزيلندا الصديق.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيدة جاسيندا أردرن رئيسة الوزراء في نيوزيلندا، بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات.

وعبر سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب نيوزيلندا الصديق.

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