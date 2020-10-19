«التدريب التربوي» يعلن فتح باب التسجيل للبرامج الصباحية للفصل الدراسي الأول 1442 هـ

أعلنت إدارة التدريب التربوي، فتح باب التسجيل لبرامجها الصباحية للتدريب عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ، علما بأن التسجيل إلكتروني لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق البوابة التعليمية للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، على أهمية مثل هذه الدورات في صقل مهارات شاغلي الوظائف التعليمية، بما يخدم المجتمع التعليمي عامة، والطلاب خاصة، من خلال دورات متخصصة في عدد من المجالات.

ونوه الغنام، بدور المعلمين والمعلمات في المدارس، وما يحضون به من تدريب في تخصصاتهم، وأخرى في تطوير الذات ومهارات الحاسب الآلي والإعلام وشتى العلوم، وحرصهم على تنويع مصادر معارفهم والارتقاء بثقافتهم.

وأهاب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، بالمدربين والمتدربين بالالتزام بحضور البرامج، وتحقيق الاستفادة القصوى من أهدافها، مشيرا إلى أن «تعليم الرياض» لم تأل جهدا كل عام في دعم برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المجالات كافة، والإعلان عما يناسبهم من تأهيل وتدريب.

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مصادر: مبادرة إلكترونية من «التعليم» لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على تجاوز المشكلات

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