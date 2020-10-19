السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنهي استعدادها لاستقبال موسم الأمطار في اللهابة



الدمام 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية اللهابة استعدادها لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام من خلال أعمال النظافة وصيانة مجاري التصريف، وإزالة الأتربة والشوائب، وتحديد مواقع تجمع المياه، وصيانة المعدات لسحب الأمطار وتشغيلها كاختبار مبدئي، مع توفير عشرة مضخات، وسيارات لشفط المياه.

وأوضحت الأمانة أنه جرى حصر المواقع التي تتجمع بها المياه في اللهابة والقرى التابعة لها لسرعة الوصول إليها أثناء هطول الأمطار، وتنظيف غرف التفتيش للقنوات القديمة وصيانتها وتجهيز المعدات والآليات والعاملين، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية، وتوفير كل الإمكانات المتاحة عند هطول الأمطار.

من جهة أخرى واصلت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة الخفجي تنفيذ الأعمال والمشروعات التنموية في المحافظة التي تشمل إعادة تأهيل عدد من الحدائق العامة وتركيب المسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية وإعادة تأهيل وصيانة ألعاب الأطفال وأعمدة الإنارة، إضافة إلى تمديد شبكات الريّ وتركيب كراسٍ خرسانية وحاويات نفايات.

// انتهى //

17:32ت م

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