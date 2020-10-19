السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ أعمال الإنارة بحي الشراع بالعزيزية



الدمام 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

بدأت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر تنفيذ أعمال إنارة المربعين (ج) و (د) بحي الشراع بالعزيزية، حيث تم تركيب قواعد وأعمدة الإنارة في المربع (ج)، وذلك ضمن إطار تقديم الخدمات البلدية بأحياء المحافظة.

وأوضحت الأمانة أنه تم اعتماد إنارة جميع الشوارع بالمربعين بإجمالي 1000 عمود، وذلك نظرا لأهمية مشروع الإنارة وتعزيز مكونات البنية التحتية فيها.

وأكدت الأمانة سعيها لتطوير البنية التحتية وخدمة المخططات بمشاريع السفلتة والإنارة وتصريف الأمطار والحدائق العامة، وذلك لأهميتها وسعيا لاكتمال جميع الخدمات والمرافق العامة فيها وفقاً لأعلى المعايير.

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17:29ت م

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