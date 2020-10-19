السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة الخامسة عشرة



زينب بنت مثنى عبده أبوطالب

التعليم :

ـ دكتوراه أمراض النساء والولادة، الكلية الملكية البريطانية، بريطانيا، 1413هـ.

ـ دبلوم عالي أمراض النساء والولادة، المعهد البريطاني لأمراض النساء والولادة، بريطانيا، 1406هـ.

ـ بكالوريوس طب وجراحة عامة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ أستاذ مشارك بكلية الطب بجامعة الملك سعود.

ـ مشرف النظم التعليمية الجديدة في مناهج التدريس الحديثة في مجال الطب بجامعة الملك سعود.

ـ استشارية علاج عقم وطفل الانابيب وأمراض النساء والولادة في المستشفى الجامعي.

العضويات :

ـ عضو الكلية الملكية البريطانية لأطباء النساء والولادة.

ـ عضو لجنة الاعتراف بمراكز التدريب في اختصاص النساء والولادة بمستشفيات المملكة.

ـ عضو لجنة الاختبارات الاكلينيكية بجامعة الملك سعود.

ـ عضو لجنة الأخلاقيات الطبية والشرعية بقسم النساء والولادة بجامعة الملك سعود.

ـ عضو لجنة تدريب أطباء الدراسات العليا للزمالة السعودية والعربية والبريطانية في قسم النساء والولادة بجامعة الملك سعود.

ـ عضو لجنة التعليم الطبي المستمر بكلية الطب بجامعة الملك سعود.

فايز بن عبدالله بن علي آل عوضة الشهري

التعليم :

ـ دكتوراه الصحافة الإلكترونية، جامعة شفيلد، بريطانيا، 1421هـ.

ـ ماجستير مصادر المعلومات والأخبار الالكترونية، جامعة شفيلد، بريطانيا، 1412هـ.

ـ دبلوم الإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1410هـ.

ـ بكالوريوس علوم أمنية، كلية الملك فهد الأمنية، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1406هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ مدير إدارة العلاقات العامة بكلية الملك فهد الأمنية.

ـ مدير مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية.

ـ عضو هيئة تدريس في الإعلام الإلكتروني بجامعة الامام محمد بن سعود.

ـ عضو هيئة تدريس في الإعلام الإلكتروني بجامعة الملك سعود.

العضويات :

ـ عضو جمعية الإنترنت الدولية - فيرجينيا.

ـ عضو جمعية الصحافة الإلكترونية – ميرلاند.

ـ عضو جمعية الاتصال الدولية – واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية.

ـ عضو جمعية AEJMC.

علي بن محمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني

التعليم :

ـ دكتوراه العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1408هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ عميد الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

ـ عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

العضويات :

ـ عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى.

علي بن محمد بن يحي العسيري

التعليم :

ماجستير العلوم العسكرية، كلية القيادة والأركان، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1409هـ.

بكالوريوس علوم جوية، كلية الملك فيصل الجوية، المملكة العربية السعودية، 1396هـ.

الخبرات العملية السابقة :

عضو مجلس الشورى.

نائب الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للاستمطار.

مدير إدارة تدريب القوات الجوية.

مساعد مدير إدارة تدريب القوات الجوية.

قائد جناح الطيران السابع بالقوات الجوية.

العضويات :

عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى.

رئيس لجنة تقويم التمارين الجوية.

رئيس لجنة اختبار طائرات التايفون.

رئيس فريق الرماية للقوات الجوية.

محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي

التعليم :

ـ دبلوم عالي دراسات الأنظمة، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1407هـ. (يعادل ماجستير وظيفي)

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ خبير نظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ مستشار قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ مستشار غير متفرغ بالديوان الملكي.

العضويات :

ـ عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الوزراء.

صالح بن منيع بن صالح الخليوي

التعليم :

ـ بكالوريوس الآداب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1401هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ مدير عام المصلحة العامة للجمارك.

ـ وكيل وزارة المالية للخدمات المركزية.

ـ مدير عام إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية.

ـ مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة المالية.

العضويات :

ـ عضو بمجلس إدارة مجموعة صافولا.

ـ عضو بمجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما).

ـ عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى في دورته السابعة.

مفرح بن محمد بن صالح الساهر الزهراني

التعليم :

ـ ماجستير الإدارة الهندسية، جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1400هـ.

ـ بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1399هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ مستشار شؤون النقل في وزارة النقل.

ـ مدير عام مشروع قطار الحرمين في وزارة النقل.

ـ عضو مجلس إدارة هيئة الطيران المدني.

ـ مدير عام الطرق والنقل في وزارة النقل.

ـ وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية في وزارة النقل.

العضويات :

ـ عضو الجمعية السعودية للمهندسين.

ـ عضو لجنة شؤون المحافظات بمجلس منطقة مكة المكرمة

ـ عضو لجنة تنمية وتطوير الخدمات بمنطقة مكة المكرمة

ـ عضو لجنة الحج المركزية.

ـ عضو مجلس منطقة عسير.

ـ عضو مجلس الحدود الشمالية.

إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح

التعليم :

ـ ماجستير الاقتصاد، جامعة وسط متشجن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1404هـ.

ـ بكالوريوس الاقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1400هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ المدير التنفيذي المناوب بمجموعة البنك الدولي.

ـ مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ـ مساعد مدير عام إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في الصندوق السعودي للتنمية.

العضويات :

ـ عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار.

// يتبع //

17:23ت م

0179



زينب بنت مثنى عبده أبوطالبالتعليم :ـ دكتوراه أمراض النساء والولادة، الكلية الملكية البريطانية، بريطانيا، 1413هـ.ـ دبلوم عالي أمراض النساء والولادة، المعهد البريطاني لأمراض النساء والولادة، بريطانيا، 1406هـ.ـ بكالوريوس طب وجراحة عامة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية ، الرياض، 1400هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ أستاذ مشارك بكلية الطب بجامعة الملك سعود.ـ مشرف النظم التعليمية الجديدة في مناهج التدريس الحديثة في مجال الطب بجامعة الملك سعود.ـ استشارية علاج عقم وطفل الانابيب وأمراض النساء والولادة في المستشفى الجامعي.العضويات :ـ عضو الكلية الملكية البريطانية لأطباء النساء والولادة.ـ عضو لجنة الاعتراف بمراكز التدريب في اختصاص النساء والولادة بمستشفيات المملكة.ـ عضو لجنة الاختبارات الاكلينيكية بجامعة الملك سعود.ـ عضو لجنة الأخلاقيات الطبية والشرعية بقسم النساء والولادة بجامعة الملك سعود.ـ عضو لجنة تدريب أطباء الدراسات العليا للزمالة السعودية والعربية والبريطانية في قسم النساء والولادة بجامعة الملك سعود.ـ عضو لجنة التعليم الطبي المستمر بكلية الطب بجامعة الملك سعود.فايز بن عبدالله بن علي آل عوضة الشهريالتعليم :ـ دكتوراه الصحافة الإلكترونية، جامعة شفيلد، بريطانيا، 1421هـ.ـ ماجستير مصادر المعلومات والأخبار الالكترونية، جامعة شفيلد، بريطانيا، 1412هـ.ـ دبلوم الإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1410هـ.ـ بكالوريوس علوم أمنية، كلية الملك فهد الأمنية، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1406هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ مدير إدارة العلاقات العامة بكلية الملك فهد الأمنية.ـ مدير مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية.ـ عضو هيئة تدريس في الإعلام الإلكتروني بجامعة الامام محمد بن سعود.ـ عضو هيئة تدريس في الإعلام الإلكتروني بجامعة الملك سعود.العضويات :ـ عضو جمعية الإنترنت الدولية - فيرجينيا.ـ عضو جمعية الصحافة الإلكترونية – ميرلاند.ـ عضو جمعية الاتصال الدولية – واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية.ـ عضو جمعية AEJMC.علي بن محمد بن سعيد بن عبدالله الشهرانيالتعليم :ـ دكتوراه العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1408هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ عميد الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.ـ عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.العضويات :ـ عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى.علي بن محمد بن يحي العسيريالتعليم :ماجستير العلوم العسكرية، كلية القيادة والأركان، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1409هـ.بكالوريوس علوم جوية، كلية الملك فيصل الجوية، المملكة العربية السعودية، 1396هـ.الخبرات العملية السابقة :عضو مجلس الشورى.نائب الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للاستمطار.مدير إدارة تدريب القوات الجوية.مساعد مدير إدارة تدريب القوات الجوية.قائد جناح الطيران السابع بالقوات الجوية.العضويات :عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى.رئيس لجنة تقويم التمارين الجوية.رئيس لجنة اختبار طائرات التايفون.رئيس فريق الرماية للقوات الجوية.محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضيالتعليم :ـ دبلوم عالي دراسات الأنظمة، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1407هـ. (يعادل ماجستير وظيفي)الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ خبير نظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.ـ مستشار قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.ـ مستشار غير متفرغ بالديوان الملكي.العضويات :ـ عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الوزراء.صالح بن منيع بن صالح الخليويالتعليم :ـ بكالوريوس الآداب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1401هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ مدير عام المصلحة العامة للجمارك.ـ وكيل وزارة المالية للخدمات المركزية.ـ مدير عام إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية.ـ مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة المالية.العضويات :ـ عضو بمجلس إدارة مجموعة صافولا.ـ عضو بمجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما).ـ عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى في دورته السابعة.مفرح بن محمد بن صالح الساهر الزهرانيالتعليم :ـ ماجستير الإدارة الهندسية، جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1400هـ.ـ بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1399هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ مستشار شؤون النقل في وزارة النقل.ـ مدير عام مشروع قطار الحرمين في وزارة النقل.ـ عضو مجلس إدارة هيئة الطيران المدني.ـ مدير عام الطرق والنقل في وزارة النقل.ـ وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية في وزارة النقل.العضويات :ـ عضو الجمعية السعودية للمهندسين.ـ عضو لجنة شؤون المحافظات بمجلس منطقة مكة المكرمةـ عضو لجنة تنمية وتطوير الخدمات بمنطقة مكة المكرمةـ عضو لجنة الحج المركزية.ـ عضو مجلس منطقة عسير.ـ عضو مجلس الحدود الشمالية.إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلحالتعليم :ـ ماجستير الاقتصاد، جامعة وسط متشجن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1404هـ.ـ بكالوريوس الاقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1400هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ المدير التنفيذي المناوب بمجموعة البنك الدولي.ـ مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل.ـ مساعد مدير عام إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في الصندوق السعودي للتنمية.العضويات :ـ عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار.// يتبع //17:23ت م0179

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة الخامسة عشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.