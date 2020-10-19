السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة الرابعة عشرة



خالد بن محمد بن علي السيف

التعليم :

ـ ماجستير مواد طب الأسنان، جامعة انديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1409هـ.

ـ بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، جامعة الملك سعود، المملكة العربية

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ أستاذ مشارك، جامعة الملك سعود.

ـ رئيس قسم إصلاح الأسنان، جامعة الملك سعود.

ـ مدير برنامج، البورد السعودي لإصلاح الأسنان.

العضويات :

ـ عضو لجنة الجمعية السعودية لطب الأسنان.

ـ عضو اللجنة الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان.

ـ عضو الاتحاد العالمي لبحوث طب الأسنان.

ـ عضو النادي السعودي لطب الأسنان.

ـ عضو لجنة تطوير المناهج في كلية طب الأسنان، جامعة الملك سعود.

سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري

التعليم :

ـ دكتوراه الفقه وأصوله، جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية، 1411هـ.

ـ ماجستير الفقه وأصوله، جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية، 1408هـ.

ـ بكالوريوس دراسات إسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ وكيل عمادة شؤون الطالبات للشؤون المالية والإدارية، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ مشرف قسم الدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز.

هاني بن يوسف بن إبراهيم

التعليم :

ـ دكتوراه الإدارة العامة، جامعة كليرمونت ، الولايات المتحدة الأمريكية، ، 1400هـ.

ـ ماجستير إدارة أعمال، جامعة ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية، 1395هـ.

ـ بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1390هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة دار العلوم.

ـ عميد كلية إدارة الأعمال، جامعة دار العلوم.

ـ أستاذ قسم الإدارة العامة، جامعة الملك سعود.

ـ مدير عام مركز الإعلام والاتصال الدولي، الرئاسة العامة للاستخبارات .

العضويات :

ـ عضو المجلس العلمي، جامعة الملك سعود.

ـ عضو لجنة الترقيات، المجلس العلمي.

سلطان بن سعد بن سلطان آل فارح القحطاني

التعليم :

ـ دكتوراه محاسبة، جامعة ستيرلنق، المملكة المتحدة، 1431هـ.

ـ ماجستير المحاسبة الدولية والإدارة المالية، جامعة جلاسكو، المملكة المتحدة.

ـ بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ عضو هيئة تدريس، جامعة الملك خالد.

صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب

التعليم :

ـ دكتوراه الإدارة العامة، جامعة نيويورك الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1414هـ.

ـ ماجستير الإدارة العامة، جامعة نيو هيفين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1405هـ.

ـ بكالوريوس إدارة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1400هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ نائب وزير الخدمة المدنية.

ـ مدير عام البرامج المالية والاقتصادية، معهد الإدارة العامة.

ـ مدير عام شؤون المتدربين، معهد الإدارة العامة.

ـ معيد، جامعة الملك سعود.

العضويات :

ـ رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.

ـ عضو هيئة التدريب، معهد الادارة العامة.

ـ عضو المجلس الصحي السعودي.

ـ عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج التوظيف الوطني.

ـ عضو اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.

فيصل بن حمود بن بجاد العماج

التعليم :

ـ دكتوراه الإدارة العامة، جامعة ولاية الميسيسبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1416هـ.

ـ ماجستير إدارة التنمية، جامعة غرب ميتشيغن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1414هـ.

ـ بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1406هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ مستشار بوزارة الداخلية ومشرف عام على مكتب وكيل الوزارة.

ـ عضو مجلس إدارة، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد.

ـ عضو هيئة تدريس، كلية الملك خالد العسكرية.

ـ عضو في هيئة تدريس، معهد الادارة العامة.

العضويات :

ـ شارك في لجان متعددة، معهد الإدارة العامة ووزارة الداخلية.

ناصح بن ناصح حدري المرزوقي البقمي

التعليم :

ـ دكتوراه الفقه وأصوله، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1426هـ.

ـ ماجستير الاقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1414هـ.

ـ بكالوريوس علوم سياسية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ مشرف إدارة البرامج التطويرية بمعهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية.

ـ عضو هيئة تدريس في معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية.

ـ عضو هيئة تدريس قسم الدراسات الإسلامية، جامعة الملك سعود.

ـ موظف بوزارة الخارجية.

العضويات :

ـ عضو أمانة لجنة الحدود البحرية مع اليمن.

وائل بن محمد بن عمر آل مدني الإدريسي

التعليم :

ـ دكتوراه القانون الدولي، جامعة أدنبره، المملكة المتحدة، 1426هـ.

ـ ماجستير قانون، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، 1417هـ.

ـ بكالوريوس علوم إدارية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1414هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ أستاذ القانون الدولي العام المساعد، جامعة الملك سعود.

ـ أستاذ القانون الدولي العام المساعد، معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.

ـ مستشار مكتب وزير الثقافة والإعلام (سابقا).

ـ مستشار مكتب سمو وزير الدفاع.

مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري

التعليم :

ـ دكتوراه فلسفة التربية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية، 1432هـ.

ـ ماجستير المناهج وطرق التدريس، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1426هـ.

ـ بكالوريوس دعوة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1420هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ وكيلة الشؤون التعليمية والأكاديمية، جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ـ عميدة كلية التربية, جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ـ مدير إدارة الشؤون التعليمية، وزارة التربية والتعليم (سابقا).

ـ وكيلة شؤون الطالبات والاختبارات، كلية التربية.

العضويات :

ـ عضو في الحوار الوطني.

ـ عضو الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

ـ رئيس لجنة ترشيح المعيدات والمحاضرات بجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ـ عضو لجنة التقويم المؤسسي بجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ـ رئيس لجنة التخطيط والتطوير بكلية التربية.

هادي بن علي بن محمد آل سالم اليامي

التعليم :

ـ دكتوراه القانون، 1417هـ.

ـ ماجستير الحقوق، 1415هـ.

ـ دبلوم القانون الدولي، معهد القانون الدولي بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1412هـ.

ـ بكالوريوس الأنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1409هـ .

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ محامي مرخص لمزاولة مهنة المحاماة.

ـ رئيس المركز العربي للحقوق للدراسات والتدريب والتأهيل.

ـ المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بعسير.

ـ مستشار قانوني في بنك الرياض.

العضويات :

ـ رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية.

ـ نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية.

ـ عضو لجنة حقوق الإنسان العربية.

ـ عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة في دورته الأولى والثانية.

ـ عضو اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني للدورتين الأولى والثانية.

ـ عضو مجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي في دورته الأولى والثانية.

أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل

التعليم :

ـ دكتوراه النقود والبنوك، جامعة ويلز، بريطانيا، 1409هـ.

ـ ماجستير النقود والبنوك، جامعة ويلز، بريطانيا، 1405هـ.

ـ بكالوريوس اقتصاد، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، جدة، 1402هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ عميد كلية الحقوق المكلف، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ عميد كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ مشرف شعبة الرسوم، الهيئة العامة للطيران المدني.

ـ مشرف شعبة التموين والتجارة الخارجية، وزارة التجارة.

ـ مدير السجل التجاري بالنيابة، وزارة التجارة.

العضويات :

ـ عضو جمعية الاقتصاد السعودية.

ـ عضو جمعية الاقتصاديين الإسلامية.

ـ عضو هيئة تحرير المجلة الدولية لإدارة الأزمات.

// يتبع //

17:22ت م

0178



خالد بن محمد بن علي السيفالتعليم :ـ ماجستير مواد طب الأسنان، جامعة انديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1409هـ.ـ بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية ، 1403هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ أستاذ مشارك، جامعة الملك سعود.ـ رئيس قسم إصلاح الأسنان، جامعة الملك سعود.ـ مدير برنامج، البورد السعودي لإصلاح الأسنان.العضويات :ـ عضو لجنة الجمعية السعودية لطب الأسنان.ـ عضو اللجنة الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان.ـ عضو الاتحاد العالمي لبحوث طب الأسنان.ـ عضو النادي السعودي لطب الأسنان.ـ عضو لجنة تطوير المناهج في كلية طب الأسنان، جامعة الملك سعود.سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاريالتعليم :ـ دكتوراه الفقه وأصوله، جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية، 1411هـ.ـ ماجستير الفقه وأصوله، جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية، 1408هـ.ـ بكالوريوس دراسات إسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ وكيل عمادة شؤون الطالبات للشؤون المالية والإدارية، جامعة الملك عبدالعزيز.ـ مشرف قسم الدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز.هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي التعليم :ـ دكتوراه الإدارة العامة، جامعة كليرمونت ، الولايات المتحدة الأمريكية، ، 1400هـ.ـ ماجستير إدارة أعمال، جامعة ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية، 1395هـ.ـ بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1390هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة دار العلوم.ـ عميد كلية إدارة الأعمال، جامعة دار العلوم.ـ أستاذ قسم الإدارة العامة، جامعة الملك سعود.ـ مدير عام مركز الإعلام والاتصال الدولي، الرئاسة العامة للاستخبارات .العضويات :ـ عضو المجلس العلمي، جامعة الملك سعود.ـ عضو لجنة الترقيات، المجلس العلمي.سلطان بن سعد بن سلطان آل فارح القحطانيالتعليم :ـ دكتوراه محاسبة، جامعة ستيرلنق، المملكة المتحدة، 1431هـ.ـ ماجستير المحاسبة الدولية والإدارة المالية، جامعة جلاسكو، المملكة المتحدة.ـ بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ عضو هيئة تدريس، جامعة الملك خالد.صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيبالتعليم :ـ دكتوراه الإدارة العامة، جامعة نيويورك الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1414هـ.ـ ماجستير الإدارة العامة، جامعة نيو هيفين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1405هـ.ـ بكالوريوس إدارة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1400هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ نائب وزير الخدمة المدنية.ـ مدير عام البرامج المالية والاقتصادية، معهد الإدارة العامة.ـ مدير عام شؤون المتدربين، معهد الإدارة العامة.ـ معيد، جامعة الملك سعود.العضويات :ـ رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.ـ عضو هيئة التدريب، معهد الادارة العامة.ـ عضو المجلس الصحي السعودي.ـ عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج التوظيف الوطني.ـ عضو اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.فيصل بن حمود بن بجاد العماجالتعليم :ـ دكتوراه الإدارة العامة، جامعة ولاية الميسيسبي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1416هـ.ـ ماجستير إدارة التنمية، جامعة غرب ميتشيغن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1414هـ.ـ بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1406هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ مستشار بوزارة الداخلية ومشرف عام على مكتب وكيل الوزارة.ـ عضو مجلس إدارة، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد.ـ عضو هيئة تدريس، كلية الملك خالد العسكرية.ـ عضو في هيئة تدريس، معهد الادارة العامة.العضويات :ـ شارك في لجان متعددة، معهد الإدارة العامة ووزارة الداخلية.ناصح بن ناصح حدري المرزوقي البقميالتعليم :ـ دكتوراه الفقه وأصوله، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1426هـ.ـ ماجستير الاقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1414هـ.ـ بكالوريوس علوم سياسية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ مشرف إدارة البرامج التطويرية بمعهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية.ـ عضو هيئة تدريس في معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية.ـ عضو هيئة تدريس قسم الدراسات الإسلامية، جامعة الملك سعود.ـ موظف بوزارة الخارجية.العضويات :ـ عضو أمانة لجنة الحدود البحرية مع اليمن.وائل بن محمد بن عمر آل مدني الإدريسيالتعليم :ـ دكتوراه القانون الدولي، جامعة أدنبره، المملكة المتحدة، 1426هـ.ـ ماجستير قانون، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، 1417هـ.ـ بكالوريوس علوم إدارية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1414هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ أستاذ القانون الدولي العام المساعد، جامعة الملك سعود.ـ أستاذ القانون الدولي العام المساعد، معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.ـ مستشار مكتب وزير الثقافة والإعلام (سابقا).ـ مستشار مكتب سمو وزير الدفاع.مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمريالتعليم :ـ دكتوراه فلسفة التربية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية، 1432هـ.ـ ماجستير المناهج وطرق التدريس، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1426هـ.ـ بكالوريوس دعوة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1420هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ وكيلة الشؤون التعليمية والأكاديمية، جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.ـ عميدة كلية التربية, جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.ـ مدير إدارة الشؤون التعليمية، وزارة التربية والتعليم (سابقا).ـ وكيلة شؤون الطالبات والاختبارات، كلية التربية.العضويات :ـ عضو في الحوار الوطني.ـ عضو الندوة العالمية للشباب الإسلامي.ـ رئيس لجنة ترشيح المعيدات والمحاضرات بجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.ـ عضو لجنة التقويم المؤسسي بجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.ـ رئيس لجنة التخطيط والتطوير بكلية التربية.هادي بن علي بن محمد آل سالم الياميالتعليم :ـ دكتوراه القانون، 1417هـ.ـ ماجستير الحقوق، 1415هـ.ـ دبلوم القانون الدولي، معهد القانون الدولي بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1412هـ.ـ بكالوريوس الأنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1409هـ .الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ محامي مرخص لمزاولة مهنة المحاماة.ـ رئيس المركز العربي للحقوق للدراسات والتدريب والتأهيل.ـ المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بعسير.ـ مستشار قانوني في بنك الرياض.العضويات :ـ رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية.ـ نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية.ـ عضو لجنة حقوق الإنسان العربية.ـ عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة في دورته الأولى والثانية.ـ عضو اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني للدورتين الأولى والثانية.ـ عضو مجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي في دورته الأولى والثانية.أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضلالتعليم :ـ دكتوراه النقود والبنوك، جامعة ويلز، بريطانيا، 1409هـ.ـ ماجستير النقود والبنوك، جامعة ويلز، بريطانيا، 1405هـ.ـ بكالوريوس اقتصاد، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، جدة، 1402هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ عميد كلية الحقوق المكلف، جامعة الملك عبدالعزيز.ـ عميد كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز.ـ مشرف شعبة الرسوم، الهيئة العامة للطيران المدني.ـ مشرف شعبة التموين والتجارة الخارجية، وزارة التجارة.ـ مدير السجل التجاري بالنيابة، وزارة التجارة.العضويات :ـ عضو جمعية الاقتصاد السعودية.ـ عضو جمعية الاقتصاديين الإسلامية.ـ عضو هيئة تحرير المجلة الدولية لإدارة الأزمات.// يتبع //17:22ت م0178

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة الرابعة عشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.