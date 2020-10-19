السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة الثالثة عشرة



أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة

التعليم :

ـ بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ـ وكيل للشؤون المالية والحسابات، وزارة المالية.

ـ رئيس قطاع البلديات، وزارة المالية.

ـ مستشار شؤون التعليم، وزارة التربية والتعليم (سابقا).

العضويات :

ـ رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى.

أيوب بن منصور بن علي الجربوع

التعليم :

ـ دكتوراه القانون، جامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1421هـ.

ـ ماجستير القانون، جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية، 1411هـ.

ـ بكالوريوس القانون مع مرتبة الشرف، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1408هـ

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ مستشار غير متفرغ، وزارة الشؤون الاجتماعية.

ـ أستاذ القانون الدستوري ومشرف تطوير برامج الدبلومات العليا، معهد الإدارة العامة.

ـ مستشار غير متفرغ، وزارة التربية والتعليم (سابقا).

ـ أستاذ القانون الإداري المشارك، معهد الإدارة العامة.

العضويات :

ـ عضو المجلس العلمي، معهد الإدارة العامة.

ـ عضو المجلس الاستشاري، قسم القانون بكلية البنات، جامعة الأمير سلطان.

ـ عضو لجنة تعويض المقاولين والنظر في بلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل.

ـ عضو لجنة الطعون والمخالفات الانتخابية البلدية في منطقة الرياض.

ـ رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام الاستثمار الأجنبي.

رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان

التعليم :

ـ ماجستير محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1417هـ.

ـ بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1409هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ محاضر قسم المحاسبة كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود.

ـ معيد قسم المحاسبة كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود.

العضويات :

ـ عضو جمعية المحاسبة السعودية.

ـ عضو جمعية المحاسبة الأمريكية.

عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي

التعليم :

ـ دكتوراه الأحياء الدقيقة والمناعة، الكلية الملكية بجامعة لندن، 1426هـ.

ـ ماجستير الأحياء الدقيقة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، جدة، 1419هـ.

ـ بكالوريوس أحياء دقيقة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، جدة، 1408هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ أستاذ مشارك، الأحياء الدقيقة، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ مشرف عام إدارة القياس والتقويم، وكالة الجامعة للتطوير، جامعة الملك عبدالعزيز منسقة الطوارئ والكوارث، وكالة الجامعة للمشاريع، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ وكيل عمادة شؤون الطلاب – للتطوير، جامعة الملك عبدالعزيز.

ـ وكيل عمادة شؤون الطلاب – الخريجات، جامعة الملك عبدالعزيز.

العضويات :

ـ عضو الجمعية السعودية لعلوم الأحياء.

ـ عضو الجمعية البريطانية للمناعة.

ـ عضو الجمعية السعودية لأمراض الدم.

ـ عضو لجنة وضع رؤية مستقبلية لتوجهات مركز الملك فهد للبحوث الطبية.

ـ عضو لجنة تطوير قسم علوم الأحياء بقسم علوم الأحياء، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب

التعليم :

ـ بكالوريوس هندسة كهربائية وإلكترونية، جامعة ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1401هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ نائب الرئيس لمجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ـ محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ـ نائب المحافظ للشؤون الفنية، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ـ نائب الرئيس لقطاع الشبكة، شركة الاتصالات السعودية .

العضويات :

ـ رئيس اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات.

ـ رئيس لجنة السياسات العامة الدولية للإنترنت التابعة للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات.

ـ رئيس اللجنة التنفيذية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ـ عضو اللجنة الإشرافية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.

ـ عضو لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر

التعليم :

ـ دكتوراه التطوير الإداري-التحول، جامعة ولاية نيو مكسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1418هـ.

ـ ماجستير إدارة أعمال دولية، جامعة ثندر بيرد، الولايات المتحدة الأمريكية، 1409هـ.

ـ بكالوريوس العلوم في الفيزياء، جامعة كاليفورنيا، الولايات لمتحدة الأمريكية، 1407هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ رئيس، شركة وصال للتنمية.

ـ رئيس، مركز وصال التطويري.

ـ عضو مجلس إدارة شركة إيفون العربية.

ـ رئيس مجلس إدارة شركة بن زقر كورو.

العضويات :

ـ رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الثانية، مجلس الشورى.

ـ عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية، مجلس الشورى.

ـ عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، مجلس الشورى.

ـ عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مجلس الشورى.

ـ عضو اللجنة الاستشارية لتطوير المدينة المنورة.

محمد بن مدني بن حمزة العلي

التعليم :

ـ ماجستير هندسة إنشائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.

ـ بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1402هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ مستشار لشؤون المشاريع، إمارة منطقة المدينة المنورة.

ـ المشرف على إعداد المخطط الشامل، إمارة منطقة المدينة المنورة.

ـ أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة.

ـ رئيس قسم الدراسات الفنية، الدار السعودية للخدمات الاستشارية.

// يتبع //

17:22ت م

0177



أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعةالتعليم :ـ بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية ، الرياض، 1400هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ـ وكيل للشؤون المالية والحسابات، وزارة المالية.ـ رئيس قطاع البلديات، وزارة المالية.ـ مستشار شؤون التعليم، وزارة التربية والتعليم (سابقا).العضويات :ـ رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى.أيوب بن منصور بن علي الجربوعالتعليم :ـ دكتوراه القانون، جامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1421هـ.ـ ماجستير القانون، جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية، 1411هـ.ـ بكالوريوس القانون مع مرتبة الشرف، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1408هـالخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ مستشار غير متفرغ، وزارة الشؤون الاجتماعية.ـ أستاذ القانون الدستوري ومشرف تطوير برامج الدبلومات العليا، معهد الإدارة العامة.ـ مستشار غير متفرغ، وزارة التربية والتعليم (سابقا).ـ أستاذ القانون الإداري المشارك، معهد الإدارة العامة.العضويات :ـ عضو المجلس العلمي، معهد الإدارة العامة.ـ عضو المجلس الاستشاري، قسم القانون بكلية البنات، جامعة الأمير سلطان.ـ عضو لجنة تعويض المقاولين والنظر في بلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل.ـ عضو لجنة الطعون والمخالفات الانتخابية البلدية في منطقة الرياض.ـ رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام الاستثمار الأجنبي.رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيانالتعليم :ـ ماجستير محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1417هـ.ـ بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1409هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ محاضر قسم المحاسبة كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود.ـ معيد قسم المحاسبة كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود.العضويات :ـ عضو جمعية المحاسبة السعودية.ـ عضو جمعية المحاسبة الأمريكية.عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلويالتعليم :ـ دكتوراه الأحياء الدقيقة والمناعة، الكلية الملكية بجامعة لندن، 1426هـ.ـ ماجستير الأحياء الدقيقة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، جدة، 1419هـ.ـ بكالوريوس أحياء دقيقة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، جدة، 1408هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ أستاذ مشارك، الأحياء الدقيقة، جامعة الملك عبدالعزيز.ـ مشرف عام إدارة القياس والتقويم، وكالة الجامعة للتطوير، جامعة الملك عبدالعزيز منسقة الطوارئ والكوارث، وكالة الجامعة للمشاريع، جامعة الملك عبدالعزيز.ـ وكيل عمادة شؤون الطلاب – للتطوير، جامعة الملك عبدالعزيز.ـ وكيل عمادة شؤون الطلاب – الخريجات، جامعة الملك عبدالعزيز.العضويات :ـ عضو الجمعية السعودية لعلوم الأحياء.ـ عضو الجمعية البريطانية للمناعة.ـ عضو الجمعية السعودية لأمراض الدم.ـ عضو لجنة وضع رؤية مستقبلية لتوجهات مركز الملك فهد للبحوث الطبية.ـ عضو لجنة تطوير قسم علوم الأحياء بقسم علوم الأحياء، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضرابالتعليم :ـ بكالوريوس هندسة كهربائية وإلكترونية، جامعة ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1401هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ نائب الرئيس لمجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.ـ محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.ـ نائب المحافظ للشؤون الفنية، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.ـ نائب الرئيس لقطاع الشبكة، شركة الاتصالات السعودية .العضويات :ـ رئيس اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات.ـ رئيس لجنة السياسات العامة الدولية للإنترنت التابعة للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات.ـ رئيس اللجنة التنفيذية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.ـ عضو اللجنة الإشرافية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.ـ عضو لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقرالتعليم :ـ دكتوراه التطوير الإداري-التحول، جامعة ولاية نيو مكسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1418هـ.ـ ماجستير إدارة أعمال دولية، جامعة ثندر بيرد، الولايات المتحدة الأمريكية، 1409هـ.ـ بكالوريوس العلوم في الفيزياء، جامعة كاليفورنيا، الولايات لمتحدة الأمريكية، 1407هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ رئيس، شركة وصال للتنمية.ـ رئيس، مركز وصال التطويري.ـ عضو مجلس إدارة شركة إيفون العربية.ـ رئيس مجلس إدارة شركة بن زقر كورو.العضويات :ـ رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الثانية، مجلس الشورى.ـ عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية، مجلس الشورى.ـ عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، مجلس الشورى.ـ عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مجلس الشورى.ـ عضو اللجنة الاستشارية لتطوير المدينة المنورة.محمد بن مدني بن حمزة العليالتعليم :ـ ماجستير هندسة إنشائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.ـ بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1402هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ مستشار لشؤون المشاريع، إمارة منطقة المدينة المنورة.ـ المشرف على إعداد المخطط الشامل، إمارة منطقة المدينة المنورة.ـ أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة.ـ رئيس قسم الدراسات الفنية، الدار السعودية للخدمات الاستشارية.// يتبع //17:22ت م0177

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة الثالثة عشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.