السعودية اليوم / الدكتور فهد الطياش يرفع شكره للقيادة بمناسبة اختياره عضواً في مجلس الشورى



الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

رفع عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن عبدالله الطياش الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية التي عدها تشريفاً وفخراً له، متمنياً أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يوفقه الله لخدمة دينه ووطنه وقيادته.

وسأل الدكتور الطياش الله العلي القدير أن يعينه على أداء المسؤولية، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة ـ أيدها الله ـ.

// انتهى //

17:13ت م

0171



الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسرفع عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن عبدالله الطياش الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اختياره عضواً بالمجلس في دورته الثامنة.وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية التي عدها تشريفاً وفخراً له، متمنياً أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يوفقه الله لخدمة دينه ووطنه وقيادته.وسأل الدكتور الطياش الله العلي القدير أن يعينه على أداء المسؤولية، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة ـ أيدها الله ـ.// انتهى //17:13ت م0171

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