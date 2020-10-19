ثقافي / أكثر من 17 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم الأكاديمي بـ "اتصال وإعلام" جامعة الملك عبدالعزيز



جدة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

يتلقى أكثر من 17 ألف طالب وطالبة تعليمهم الأكاديمي بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز في أقسامها المختلفة المتمثلة في الاتصال ، والعلاقات العامة ، والصحافة والإعلام الرقمي ، والإنتاج المرئي والمسموع ، والاتصال التسويقي ، إضافة لالتحاق 34 طالبا وطالبة بمرحلة الماجستير ، و209 طلاب وطالبات في برامج الدبلوم بأقسام الكلية المختلفة .

وأشارت الكلية إلى أنها رفدت سوق العمل بأكثر من 1500 طالب وطالبة من المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي لهذا العام ، وذلك في مراحل البكالوريوس "انتظام -انتساب" ، والماجستير والدبلوم ، بما يحقق رؤية الكلية بمراعاة الجودة التعليمية من خلال برامج أكاديمية وبحثية متنوعة وكفاءات مؤهلة وشراكات متعددة ، وحمل رسالة تطوير المعرفة والبحث والابتكار وريادة الأعمال في مجالات الاتصال وعلومه وفنونه .

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17:05ت م

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