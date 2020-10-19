الجبير يستقبل سفير فرنسا الجديد

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا المعين لدى المملكة لودوفيك بوي.
وتمنى الجبير للسفير الفرنسي التوفيق في مهام عمله الجديدة.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
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