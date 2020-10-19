شكرا لقرائتكم خبر عن مكة .. مناشدة ملاك المباني المهجورة والآيلة للسقوط بمراجعة البلدية والان نبدء بالتفاصيل

أهابت وكالة البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة ، مُلاك المباني المهجورة والآيلة للسقوط في نطاق البلدية بسرعة مراجعة البلدية ، لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم، حيث تم وضع ملصقات تحذيرية، بعد معاينتها المبدئية من قِبل المختصين في البلدية.

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