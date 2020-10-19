شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة : العالم يعاني من موجة ثانية والتهاون يعرضنا للخطر والان نبدء بالتفاصيل

- عدم الالتزام بالتباعد أو التهاون في لبس الكمامة سبب عودة كورونا

- نحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع

- القيادة جعلت صحة المواطن على رأس أولوياتها

- المملكة حريصة على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة : نشهد انخفاضا ملموسا في عدد الحالات في المملكة بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشار إلى كل خاص ، والقيادة جعلت صحة المواطن على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أن عدد من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا وأحد الأسباب هو عدم الالتزام بالتباعد أو التهاون في لبس الكمامة ، و نحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع .

وأكد وزير الصحة أن المملكة حريصة على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته