8 إنجازات تاريخية للسعوديات.. الحرس الملكي والبرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل المرأة السعودية تحقيق مكاسب وإنجازات تاريخية بدعم وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



أحدث تلك المكاسب، جاءت بموجب أمر ملكي، مساء الأحد، بتعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.



تأتي تلك الأوامر لتعزز مكانة المرأة وتزيد إنجازاتها ومكاسبها وتتيح المزيد من الفرص أمام السعوديات ليكن شريكات حقيقيات فاعلات في بناء الوطن والتنمية، تحقيقا لرؤية 2030 الهادفة إلى خفض اعتماد المملكة على النفط، المصدر الرئيس للدخل حالياً.

يأتي هذا الإنجاز ضمن ٨ إنجازات تاريخية حققتها المرأة السعودية على مدار الشهور الأربعة الماضية فقط، ورصدتها ”الخليج 365”، ضمن سلسلة كبيرة من المكاسب حصلت عليها المرأة السعودية منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في ٢٣ يناير/كانون الثاني ٢٠١٥.

فقبل أيام، دخلت الفنانة التشكيلية السعودية عهود المالكي موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن فئة أكبر لوحة مرسومة بالقهوة، لتصبح أول سعودية تحقّق لقبا فرديا في الموسوعة.

ويأتي هذا بعد نحو شهرين من تعيين أول امرأة في منصب أمين مجلس منطقة سعودية أغسطس/آب الماضي.

وسبق ذلك دخول المرأة السعودية مجال عمل قيادة سيارات الإسعاف، بعد أن أصبحت سارة العنزي أول سعودية تقود سيارة إسعاف لتنقل المرضى وتداوي الجرحى.

وشهد يوليو/تموز الماضي وحده ٣ إنجازات، حيث تم تعيين 13 امرأة في المجلس الجديد لهيئة حقوق الإنسان، بما يمثل نصف أعضاء المجلس، وتعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية طلابها من الجنسين.

كما انتخبت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضوا جديدا في اللجنة الأولمبية الدولية، لتصبح أول سعودية، وثالث شخصية تمثل بلادها في اللجنة الأولمبية الدولية.

وسبق ذلك تعيين أول امرأة في الحرس الملكي نهاية يونيو/حزيران الماضي.

تأتي تلك الإنجازات والمكاسب ترجمة لتوجهات القيادة السعودية بتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتعبيرا عن الثقة الملكية الكاملة بالمرأة وأنها على قدر المسؤولية للقيام بجهود نوعية في أي منصب تتولاه.

أول مساعدة لرئيس مجلس الشورى

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأحد، أمرا بتعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

والأحمدي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، وتملك خبرات طويلة في مجال العمل البرلماني، حيث كانت من بين الدفعة الأولى من النساء اللاتي تم تعيينهن في مجلس الشورى لأول مرة يناير/كانون ثاني عام 2013، واحتفظت بعضويتها في المجلس على مدار دورتين متتاليتين، قبل أن تتولى منصبها الجديد في مستهل الدورة الثالثة.

والأحمدي حاصلة على الدكتوراه في الإدارة الصحية من كلية الدراسات العليا في الصحة العامة بجامعة بتسبرج ببنسلفانيا في الولايات المتحدة عام (1415هـ)، ولها العديد من المساهمات المهنية والمجتمعية؛ والعديد من المؤلفات والأبحاث والمشاركات العلمية والبحوث العلمية.

سعودية بموسوعة جينيس

وقبل أيام، حققت الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله المالكي إنجازاً عالمياً بحصولها على لقب جينيس للأرقام القياسية عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة، لتصبح أول سعودية تحقّق لقبا فرديا في الموسوعة.

وتضمنت لوحة عهود عبدالله المالكي رسوما لـ7 شخصيات سعودية وإماراتية بينهم الملك الراحل عبد العزيز آل سعود ومؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما تضمنت اللوحة الفنية صوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وبحسب بيان لموسوعة الأرقام القياسية، استخدمت المالكي نحو 4.5 كلج فقط من القهوة غير القابلة للاستهلاك، كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على 4 أطياف مختلفة من اللون البني.

قيادة سيارة إسعاف

أيضا اخترقت السعودية سارة خلف العنزي مجال عمل جديد كان حكرا على الرجال في سبتمبر /أيلول الماضي.

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وأكدت قدرة المرأة على الإنتاج وخدمة الوطن، وذلك حين أصبحت أول سعودية تقود سيارة إسعاف لتنقل المرضى وتداوي الجرحى.

و العنزي، خريجة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والمتخصصة في الإسعاف والطوارئ، وتعمل في مدينة الملك فهد الطبية بالعاصمة الرياض.

وسبق أن كُرمت من قبل السفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن تركي آل سعود على مدى 3 سنوات متتالية، لكونها ضمن الطلاب السعوديين الموجودين على لوحة الشرف بالجامعة.

وبدأت السعوديات في قيادة السيارات منذ 24 يونيو/حزيران 2018، تنفيذاً لأمر تاريخي أصدره العاهل السعودي في 26 سبتمبر/أيلول 2017، يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة "وفق الضوابط الشرعية".

أمين مجلس منطقة سعودية

وقبل ذلك بشهر، أصبحت الدكتورة خلود الخميس، أول امرأة تتولى منصب "أمين مجلس منطقة" في السعودية، ضمن إطار وزارة الداخلية.

ويعد المنصب، أحد أهم المناصب في العمل الإداري والتنموي على صعيد المناطق في البلاد، ضمن مجلس يتضمن جميع القطاعات الخدمية في كل منطقة.

والدكتورة الخميس حاصلة على دكتوراه كيمياء غير عضوية من جامعة هاورد في الولايات المتحدة عام 2018، وعملت معيدة ثم محاضرة ثم أستاذة مشاركة في كلية العلوم جامعة تبوك.

كما قدمت العديد من الأبحاث العلمية، خلال مسيرة عملها، وشاركت في العديد من النشاطات التخصصية في مجالات العلوم والدراسات الجامعية.

الأولمبية الدولية

وفي يوليو/ تموز الماضي، انتخبت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضوا جديدا في اللجنة الأولمبية الدولية، لتصبح أول سعودية، وثالث شخصية تمثل بلادها في اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشغل الأمير ريما في الوقت الحالي منصب سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صدر أمر ملكي بتعيينها في المنصب في فبراير/ شباط 2019 برتبة وزير، وكانت أول امرأة تتقلد هذا المنصب.

رئيسة جامعة سعودية

وعلى الصعيد الأكاديمي، تم تعيين الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية يضم طلابها الجنسين من الذكور والإناث.

وتعتبر الدكتورة ليلك الصفدي من الكفاءات العلمية المميزة، حيث عملت مديرا تنفيذيا لأكثر من 20 عامًا في تطوير الأعمال والاستشارات التجارية والقيادة الاستراتيجية.

وتملك سجلا ثابتا من النجاح في تحديد فرص الأعمال والشركاء الاستراتيجيين والأسواق والقنوات ذات الإمكانات الأكبر.

كما عملت كنائب الرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت في يناير/كانون الثاني 2020، وهي عضو بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومديرة حاضنة تكنولوجيا المرأة، ومسؤولة عن تطوير مركز ريادة الأعمال في أقسام العلوم النسائية والطبية.

إنجاز حقوقي

أيضا في إطار الثقة الملكية الكاملة بالمرأة وأنها على قدر المسؤولية للقيام بجهود نوعية في مختلف المجالات، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الشهر نفسه (يوليو) القاضي بإعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان، في دورته الرابعة لمدة 4 سنوات، وتعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة، بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس.

الحرس الملكي

وفي إطار الوظائف المهمة التي تقلدتها المرأة خلال الشهور القليلة الماضية والتي كانت حكرا على الرجال في السابق، تم في نهاية يونيو /حزيران الماضي الكشف عن تعيين أول امرأة في الحرس الملكي السعودي.

وقوبلت الخطوة بتأييد كبير من قبل مغردين سعوديين جمعهم هاشتاق "#الحرس_الملكي" في موقع تويتر.

إنجازات تاريخية تتوالى من شأنها تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل، والمزيد من تمكينهن، ودخولهن المزيد من الوظائف والمجالات التي كانت حكرا على الرجال، مما يرفع من نسبة النساء العاملات في المملكة، ويزيد من إسهامهن في تنمية مجتمعهن واقتصاد بلادهن، وإتاحة الفرص أمامهن ليكن شريكات حقيقيات فاعلات في بناء الوطن والتنمية، تحقيقا لرؤية 2030 الهادفة إلى خفض اعتماد المملكة على النفط، المصدر الرئيس للدخل حالياً.

وتهدف رؤية 2030 إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول 2030.