الارشيف / اخبار السعوديه

اتفاقية بين أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان وجمعية الإعلاميين 

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم اتفاقية بين أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان وجمعية الإعلاميين  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-19

اتفاقية بين أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان وجمعية الإعلاميين 

لتطوير قطاع الإعلام عن طريق التدريب

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي وجمعية الإعلاميين السعوديين في مقر الأكاديمية بالرياض اتفاقية عمل وشراكة لتطوير قطاع الإعلام عن طريق التدريب في مجالات الإعلام المتعددة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الإعلاميين.

Advertisements

ووقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية رئيس مجلس الأمناء عبدالوهاب الفايز وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها عبدالله الشهري بحضور عدد من منسوبي الجهتين.

كما تهدف الاتفاقية إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة، والتعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والدورات والندوات وحلقات التطوير الإعلامي.

أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان

شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية بين أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان وجمعية الإعلاميين  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا