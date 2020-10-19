فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات بحي السويس في جازان

2020-10-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من سكان حي السويس بجازان من الحفريات التي تقطع عدداً من الشوارع بالحي والتي توقف استكمال سفلتتها منذ أكثر من عام، رغم قرب تلك الشوارع من الطرق الرئيسية منها طريق الملك سلمان والطريق الدولي الرابط بين محافظتي أبو عريش وأحد المسارحة ومدينة جازان، إلا أن بلدية جازان لم تلتفت إليها وتجاهلت سفلتتها حتى اليوم.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، صباح اليوم الاثنين، وجود عدد من الشوارع الفرعية المقطوعة في حي السويس بمدينة جازان، بعد عمل فواصل وحفريات تقطع عدداً من الشوارع بشكل غريب، دون إكمال سفلتتها منذ أكثر من عام، مما ينذر بحدوث سقوط للمركبات العابرة.

خطر يهدد المركبات ليلاً:

وقال محمد قادري وهادي سويدي في تصريحات لـ“متابعات الخليج 365”: إن الشوارع المقطوعة تنتشر في حي السويس وأصبحت تهدد المركبات العابرة لصغر تلك الحفريات التي تقطع وتفصل الشوارع ويصعب ملاحظتها من قبل قائدي المركبات أثناء عبورهم، وخصوصًا أثناء الليل؛ حيث لا توجد لوحات إرشادية أو حواجز خرسانية لتنبيه قائدي المركبات.

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وأشاروا إلى أن بعض أهالي الحي الواقعة منازلهم على تلك الشوارع المقطوعة يضطرون إلى سلك طرق بعيدة للوصول إلى منازلهم، رغم أن الحي يشهد تطورًا عمرانيًّا ملحوظًا وكثافة سكانية، حيث ما زالت عدد من الشوارع المقطوعة بشكل غريب لم تستكمل سفلتتها وإنارتها منذ أكثر من عام حتى يومنا هذا.

مناشدة عاجلة:

وناشد الأهالي مسؤولي أمانة منطقة جازان بالوقوف على معاناة سكان حي السويس بشكل عاجل، والقيام بردم الحفريات التي تقطع الشوارع بشكل غريب قبل وقوع حوادث سقوط للمركبات العابرة، إضافة إلى مطالبتهم باستكمال عمليات السفلتة والإنارة لتلك الشوارع المقطوعة، وإنهاء معاناتهم.





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