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فارس الروضان: لغتنا حياتنا ويجب أن يستمر التعريب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشاعر والكاتب فارس الروضان بأن مبادرة “عام الخط العربي” تعد الأهم بين كل المبادرات الثقافية “خصوصًا مع الثورة التقنية وزحف وسائل التواصل الاجتماعي المخيف الذي عطل عقول النشء وزاد الهوة بينهم وبين لغتهم وهويتهم وثقافتهم الأصلية”، واصفًا مبادرة وزارة الثقافة لتعريب أسماء اللاعبين بالتعاون مع وزارة الرياضة “بالمبادرة الذكية والفاعلة والمهمة جدًا”.
وأشار الروضان إلى أنه من الذكاء أن تبرم وزارة الثقافة شراكتها مع وزارة الرياضة لاعتماد كتابة أسماء لاعبي كرة القدم باللغة العربية في المباريات الرسمية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “فالرياضة وجهة وهواية الأجيال ومن خلالها سيتم ترسيخ الهدف عبر هذه المبادرة بشكل سلس للمساهمة في حفظ لغتنا العربية”.
وعبّر الروضان عن أمله أن تمتد المبادرة لتشمل تعريب الإعلانات التجارية في الملاعب وعلى القمصان مع الإبقاء على العلامات التجارية التي تحفظ للمُعلن هويته وحقوقه، وأن تستمر هذه المبادرة “لأن الهدف هو الديمومة وليس نجاحًا وقتيًا، خاصة وأن موضوع اللغة العربية يعتبر بالنسبة لنا مبدأ ومنهج حياة يجب أن يستمر”، موجهًا شكره لوزارة الثقافة على جهودها الكبيرة لخدمة الثقافة العربية.
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