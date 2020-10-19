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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي وسفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو.
وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وآفاق التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 04:51 PM
استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وآفاق التعاون"الجبير" يستقبل سفيري طاجيكستان وكوسوفا لدى المملكة
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي وسفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو.
وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وآفاق التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، "الجبير" يستقبل سفيري طاجيكستان وكوسوفا لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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