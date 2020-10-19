- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رفع الدكتور سليمان بن علي بن محمد الفيفي، خالص شكره للقيادة على الثقة الملكية بصدور الأمر الكريم بتعيينه عضواً بمجلس الشورى للدورة الثامنة.
وأكد الدكتور "الفيفي" أن هذه الثقة الملكية ستكون حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكداً أن مجلس الشورى شريك رئيس في صناعة القرار، بما له من أثر مشهود في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، وتحديث الأنظمة وتطورها، بحكم صلاحياته المنصوص عليها في نظامه.
ودعا "الفيفي" الله - عز وجل - أن يعينه ويسدده وزملاءه في مجلس الشورى، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 04:40 PM
أكد أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء
رفع الدكتور سليمان بن علي بن محمد الفيفي، خالص شكره للقيادة على الثقة الملكية بصدور الأمر الكريم بتعيينه عضواً بمجلس الشورى للدورة الثامنة.
وأكد الدكتور "الفيفي" أن هذه الثقة الملكية ستكون حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكداً أن مجلس الشورى شريك رئيس في صناعة القرار، بما له من أثر مشهود في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، وتحديث الأنظمة وتطورها، بحكم صلاحياته المنصوص عليها في نظامه.
ودعا "الفيفي" الله - عز وجل - أن يعينه ويسدده وزملاءه في مجلس الشورى، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
، "الفيفي" يشكر القيادة على تجديد الثقة عضوًا بـ"الشورى" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الفيفي" يشكر القيادة على تجديد الثقة عضوًا بـ"الشورى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.