شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حالة تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة على العمارة السكنية والتجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن الحالة التي يتم فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية على العمارة السكنية أو العمارة التجارية.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، في مقطع فيديو تعريفي، إنه إذا كان لديك عمارة سكنية وتؤجر الأدوار العلوية والسفلية كتأجير سكني فأنت معفي من ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية وغير ملزم بالتسجيل فيها.

وأشارت الهيئة، إلى أنه إذا كنت تؤجر الأدوار السفلية لمحلات تجارية وكان دخلك السنوي من الإيجارات التجارية أكثر من 375 ألف ريال فأنت ملزم بضريبة القيمة المضافة وتحصيلها من المستأجرين وترفع إقرارات ضريبية إلى الهيئة بشكل ربع سنوي.