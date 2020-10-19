شكرا لمتابعة خبر عن العثور على الفتاة المفقودة ريماس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):عثرت الجهات الأمنية في منطقة عسير، على الفتاة ريماس المفقودة من محافظة خميس مشيط، وهي بصحة جيدة.
وكانت الفتاة البالغة 18 عامًا من العمر، قد تغيبت عن المنزل منذ أول أمس السبت، فيما ذكرت شقيقتها وجدان أنها تعاني من الصرع وتشنجات تفقدها الوعي.
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