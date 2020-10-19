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سبب استثناء بعض عقارات حي السلامة الشعبي بجدة من الإزالة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف المتحدث باسم أمانة محافظة جدة، محمد البقمي، سبب استثناء بعض عقارات حي السلامة الشعبي بجدة من الإزالة.

وكان بعض الأهالي قد تسائلوا عن سبب عدم إزالة بعض العقارات في الحي الشعبي الذى انتهت الأمانة من أعمال إزالة العقارات به مؤخراً.

وأوضح البقمي، لـ"عكاظ"، أن الإزالة شملت العقارات التي صدر تقرير هندسي بأنها آيلة للسقوط وغير قابلة للترميم.

وأضاف أن العقارات التي لم يتم إزالتها هي من ضمن العقارات التي يمكن ترميمها وتأهيلها ولدى أصحابها صكوك تملك.

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